Мораес: «Некоторые доктора не верили, что я снова выйду на поле»

Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал свой первый матч в сезоне, где ему удалось сразу же забить и принести команде победу над «Александрией» (2:1).

Этим голом хочу привлечь внимание людей, которые не верили, что я сегодня могу быть здесь, включая некоторых докторов, которые месяц назад не верили, что я снова смогу играть после травмы. Хочу сказать всем спортсменам, что надо верить в самого себя. С того дня, что я травмировался — семь месяцев назад — я начал верить, что снова смогу играть и забивать. Из этого всего я взял силы, чтобы усердно работать и вернуться.

Без всякой усталости я проводил первую тренировку с 6 утра до 11. В 4 часа была третья тренировка. Еще и ночью какие-то процедуры. Это плоды всех этих стараний. Если бы я не верил в это, если бы тренерский штаб, администрация и партнеры по команде не верили в меня, сегодня меня бы не было на поле».