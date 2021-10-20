Мораес: «Прошу у Бога, чтобы Траоре вернулся на поле как можно скорее»

Жуниор Мораес / фото - ТК Футбол

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес поддержал своего партнера по команде Лассина Траоре, который восстанавливается после тяжелой травмы.

Я сделал это после матча за Суперкубок Украины, когда он забил дважды. Знаю, как для Шахтера, его тренера и игроков, важно выиграть поединок с Динамо. Другие футболисты, с которыми я общался, говорили, насколько он классный парень. Поэтому, думаю, я написал правильно.

Когда он увидел это сообщение, то ответил мне в директ: «Я очень счастлив прочитать такие слова, рад познакомиться с тобой. Надеюсь, ты восстановишься как можно скорее».

Мне тоже было очень приятно. Я знаю, насколько больно получить такую травму, как у Траоре. Это не просто ужасное повреждение, его тяжело пережить еще и психологически. Когда моя жена увидела эту травму, то позвонила мне в слезах. Она понимала, какой долгий и, в то же время, тяжелый период ожидает Лассина, поэтому ей было невыносимо на это смотреть. Я точно могу сказать, что быть вне футбольного поля так долго – это тяжело. Но есть время больше понять и изучить себя, поэтому, думаю, что Траоре вернется еще сильнее после этой травмы. Посылаю ему только положительную энергетику и прошу у Бога, чтобы он вернулся на поле как можно скорее».