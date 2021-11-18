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Мораес рассказал, как проходит его восстановление

Форвард вскоре должен вернуться к тренировкам
Футбол Украинская Премьер-лига
10:54
Мораес рассказал, как проходит его восстановление
Жуниор Мораес / Фото: Twitter

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о своем восстановлении. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.

«Сейчас у меня очень интенсивные тренировки. Каждый день провожу по 4-5 часов в фитнес-центре. Также слежу, как команда работает на поле. Чрезвычайно важно понять идеи Де Дзерби, что он требует от нападающих. Стараюсь быть очень осторожным и деликатно отношусь к работе.

Погода уже не способствует комфортным занятиям, но пытаюсь как можно скорее восстановиться. Благодаря упорному ежедневному труду и с божьей помощью надеюсь уже скоро тренироваться с командой.

Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах».


Ранее стало известно, что Мораес вернется к тренировкам в начале декабря.

Петр Приходько
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Теги

Жуниор Мораес Шахтер Донецк

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