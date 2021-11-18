Мораес рассказал, как проходит его восстановление

Жуниор Мораес / Фото: Twitter

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о своем восстановлении. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.

Погода уже не способствует комфортным занятиям, но пытаюсь как можно скорее восстановиться. Благодаря упорному ежедневному труду и с божьей помощью надеюсь уже скоро тренироваться с командой.

Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах».