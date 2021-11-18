«Реал» хочет перехватить аргентинского нападающего у «Шахтера»
Мораес рассказал, как проходит его восстановление
Форвард вскоре должен вернуться к тренировкам
Жуниор Мораес / Фото: Twitter
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о своем восстановлении. Его слова приводит пресс-служба донецкого клуба.
«Сейчас у меня очень интенсивные тренировки. Каждый день провожу по 4-5 часов в фитнес-центре. Также слежу, как команда работает на поле. Чрезвычайно важно понять идеи Де Дзерби, что он требует от нападающих. Стараюсь быть очень осторожным и деликатно отношусь к работе.
Погода уже не способствует комфортным занятиям, но пытаюсь как можно скорее восстановиться. Благодаря упорному ежедневному труду и с божьей помощью надеюсь уже скоро тренироваться с командой.
Не могу дождаться момента, когда выйду на поле в официальных матчах».
Ранее стало известно, что Мораес вернется к тренировкам в начале декабря.
Комментарии 0