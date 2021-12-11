Мораес вернулся и помог «Шахтеру» завершить год победой

«Горняки» обыграли «Александрию»

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» в матче 18-го тура УПЛ на выезде сумел обыграть «Александрию».

Матч сложился очень равным для обеих команд и хозяева ничем не уступали вице-чемпиону Украины.

Голы болельщики увидели уже во втором тайме и именно «Александрия» открыла счет. Гол на счету Кожушко. Но «Шахтер» быстро пришел в себя и почти сразу сравнял счет. Соломон после выхода на замену его сравнял, а чуть позже Мораес, который впервые в сезоне появился на поле вывел «горняков» вперед.

«Шахтер» удержал победу и завершил год первым в таблице.

УПЛ. 18-й тур:

«Александрия» – «Шахтер» 1:2

Голы: Кожушко, 63 – Соломон, 70, Мораес, 76

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков, Одарюк (Кожушко, 46), Третьяков, Рыбалка (Копына, 56), Дришлюк, Калюжный, Спинелли.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Тете (Соломон, 65), Мудрик, Степаненко, Майкон (Маркос Антонио, 65), Педриньо, Фернандо Педро (Мораес, 75).