Вернидуб рассказал, кто выйдет на поле в матче с «Шахтером»
Мораес впервые за 10 месяцев попал в заявку «Шахтера» на матч
Форвард вернется на поле в игре Лиги чемпионов
12:20
Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес завершил свое восстановление после разрыва крестообразных связок и вернулся в общую группу команды.
Как сообщает официальный сайт «горняков», форвард попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Шерифа».
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка
Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.
Бразильский украинец не появлялся на поле с апреля, после того как получил повреждение в игре с «Александрией».
Изучал других спортсменов и сел на диету. Мораес раскрыл секреты своего восстановления после травмы.
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