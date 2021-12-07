Мораес впервые за 10 месяцев попал в заявку «Шахтера» на матч

Форвард вернется на поле в игре Лиги чемпионов

Жуниор Мораес / фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес завершил свое восстановление после разрыва крестообразных связок и вернулся в общую группу команды.

Как сообщает официальный сайт «горняков», форвард попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Шерифа».

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка

Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.

Бразильский украинец не появлялся на поле с апреля, после того как получил повреждение в игре с «Александрией».

Изучал других спортсменов и сел на диету. Мораес раскрыл секреты своего восстановления после травмы.