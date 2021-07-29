Мораес вспомнил как играл против Де Дзерби, когда тот был игроком
Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о том, как играл против своего нынешнего наставника Роберто Де Дзерби:
«Я уже говорил с новым тренером. Он делает мощную и интенсивную работу.
Я был знаком c Де Дзерби и раньше, мы даже встречались на футбольном поле. Тогда он запомнился мне своей техникой и мышлением, поэтому я немного понимаю его тренерскую философию.
Он хочет видеть от команды качественный и очень атакующий футбол в высоком темпе.
Уже хочу насладиться нашей совместной работой, мои партнеры отзывались о нем только наилучшим образом».
Мораес пересекался с итальянцем в Румынии в 2010-м году. Форвард тогда выступал за «Глорию», а Де Дзерби защищал цвета «ЧФР Клуж».
Пока что у нападающего не было возможности поработать с новым наставником «горняков», так как игрок сейчас долечивает свою травму на исторической родине. Мораеса даже не внесли в заявку на новый сезон УПЛ.
Напомним, воспитанник «Шахтера» стал игроком «Динамо».
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