Мораес вспомнил как играл против Де Дзерби, когда тот был игроком

Жуниор Мораес / фото - Twitter

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о том, как играл против своего нынешнего наставника Роберто Де Дзерби:

Я был знаком c Де Дзерби и раньше, мы даже встречались на футбольном поле. Тогда он запомнился мне своей техникой и мышлением, поэтому я немного понимаю его тренерскую философию.

Он хочет видеть от команды качественный и очень атакующий футбол в высоком темпе.

Уже хочу насладиться нашей совместной работой, мои партнеры отзывались о нем только наилучшим образом».