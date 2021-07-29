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Мораес вспомнил как играл против Де Дзерби, когда тот был игроком

Бразильский украинец поиграл против своего наставника
Футбол Украинская Премьер-лига
07:57
Мораес вспомнил как играл против Де Дзерби, когда тот был игроком
Жуниор Мораес / фото - Twitter

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о том, как играл против своего нынешнего наставника Роберто Де Дзерби:

«Я уже говорил с новым тренером. Он делает мощную и интенсивную работу.

Я был знаком c Де Дзерби и раньше, мы даже встречались на футбольном поле. Тогда он запомнился мне своей техникой и мышлением, поэтому я немного понимаю его тренерскую философию.

Он хочет видеть от команды качественный и очень атакующий футбол в высоком темпе.

Уже хочу насладиться нашей совместной работой, мои партнеры отзывались о нем только наилучшим образом».

Мораес пересекался с итальянцем в Румынии в 2010-м году. Форвард тогда выступал за «Глорию», а Де Дзерби защищал цвета «ЧФР Клуж».

Пока что у нападающего не было возможности поработать с новым наставником «горняков», так как игрок сейчас долечивает свою травму на исторической родине. Мораеса даже не внесли в заявку на новый сезон УПЛ.

Напомним, воспитанник «Шахтера» стал игроком «Динамо».

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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Теги

Роберто Де Дзерби Жуниор Мораес Шахтер Донецк

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