Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»

Бразильский форвард помог команде победить «Вольфсберг»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:34
Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Жуниор Мораес / Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о победном матче для команды на сборе против «Вольфсберга» (4:1).

– Я очень счастлив вернуться, проводить сборы, понимая философию игры Де Дзерби, и положительному результату. Рад победе и тому, что хорошо возвращаюсь.

– Когда в последний раз делал дубль?

– Не помню, наверное, с «Ворсклой». На сборах иногда бывают такие физически непростые матчи. Нужно поздравить молодых ребят, которые сегодня вышли на поле. Все они были сконцентрированы и шли к победе.

У Винисиуса Тобиаса очень большой потенциал. Мы прекрасно понимаем его желание учиться чему-то новому, расти и становиться частью команды. Поэтому его можно только поздравить.


Следующий матч на сборе донецкий «Шахтер» проведет против «Шахтера» из Солигорска.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:45
Степаненко назвал топ-чемпионат, в который хотел перебраться
Степаненко назвал топ-чемпионат, в который хотел перебраться
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 20:41
Мораес: «Мы уже понимаем, чего от нас требует Де Дзерби»
Мораес: «Мы уже понимаем, чего от нас требует Де Дзерби»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 20:35
Судаков: «Не жалею, что нахожусь в «Шахтере»
Судаков: «Не жалею, что нахожусь в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 19:36
Усиление для Петракова. «Шахтер» натурализует еще одного бразильца
Усиление для Петракова. «Шахтер» натурализует еще одного бразильца
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 19:31
Пятов прокомментировал яркий старт «Шахтера» на зимних сборах
Пятов прокомментировал яркий старт «Шахтера» на зимних сборах
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 18:43

Новости: Футбол

Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Украинская Премьер-лига
12:34
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Сборные
12:12
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Украинская Премьер-лига
11:59
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
В мире
11:53
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Украинские легионеры
11:48
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Украинские легионеры
10:57
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Украинская Премьер-лига
10:49
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Украинские легионеры
09:35
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Премьер-Лига (Англия)
09:20
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости