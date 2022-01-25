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Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Бразильский форвард помог команде победить «Вольфсберг»
Жуниор Мораес / Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о победном матче для команды на сборе против «Вольфсберга» (4:1).
– Я очень счастлив вернуться, проводить сборы, понимая философию игры Де Дзерби, и положительному результату. Рад победе и тому, что хорошо возвращаюсь.
– Когда в последний раз делал дубль?
– Не помню, наверное, с «Ворсклой». На сборах иногда бывают такие физически непростые матчи. Нужно поздравить молодых ребят, которые сегодня вышли на поле. Все они были сконцентрированы и шли к победе.
У Винисиуса Тобиаса очень большой потенциал. Мы прекрасно понимаем его желание учиться чему-то новому, расти и становиться частью команды. Поэтому его можно только поздравить.
Следующий матч на сборе донецкий «Шахтер» проведет против «Шахтера» из Солигорска.
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