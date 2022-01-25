Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»

Жуниор Мораес / Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о победном матче для команды на сборе против «Вольфсберга» (4:1).

– Когда в последний раз делал дубль?

– Не помню, наверное, с «Ворсклой». На сборах иногда бывают такие физически непростые матчи. Нужно поздравить молодых ребят, которые сегодня вышли на поле. Все они были сконцентрированы и шли к победе.

У Винисиуса Тобиаса очень большой потенциал. Мы прекрасно понимаем его желание учиться чему-то новому, расти и становиться частью команды. Поэтому его можно только поздравить.