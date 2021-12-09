Мораес: «Я в Украине почти 10 лет. Очень счастлив, что продолжаю здесь»

Форвард переподисал контракт с «Шахтером»

Жуниор Мораес / Фото: ФК Шахтер

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о продлении контракта с «горняками» до конца 2022-го года. Слова нападающего приводит пресс-служба клуба.

– Я в Украине практически 10 лет. И всегда, когда наступает момент решать, что делать в будущем, перевешивает любовь, и особенно отношение к стране. Моя семья тоже обожает Украину. И так же с «Шахтером». Поэтому я очень счастлив, что могу продолжать здесь. И я хочу поблагодарить клуб за все.

– Какой твой самый счастливый момент в «Шахтере» за три с половиной года?

– Без сомнений, это первый титул с «Шахтером». Особенный момент для меня, я очень ждал его. То, как я держал первый трофей здесь, запомнится навсегда.

– Как ты считаешь, в эти шесть месяцев возможно показать высокий уровень и стать одним из лучших?

– Моя цель – всегда помогать команде побеждать, потому что мы – лидеры. Важны и голы, и ассисты. Я возвращаюсь еще сильнее и хочу побить еще больше рекордов.

– Как прошло твое восстановление после травмы? Готов играть в полную силу?

– Самое главное, что я восстанавливался с лучшими профессионалами в этой области. Все это дало мне большую уверенность, чтобы я вернулся на высочайший уровень. Физически чувствую себя очень хорошо. Жду момента, когда смогу постоянно играть.

– Какой гол для тебя самый яркий и важный?

– Понятно, что важны голы в классико в ворота нашего главного соперника «Динамо», но также есть мяч в Лиге чемпионов в ворота «Лиона» во Франции – второй в том матче (0:54 – прим.). Он был очень красивым. Этот гол особенный и тоже мне навсегда запомнится.

– Что хочешь сказать болельщикам, которые тебя всегда поддерживают?

– Поблагодарить за большую любовь абсолютно всех болельщиков. Я получил много сообщений поддержки во время своего восстановления. Спасибо вам большое. Я люблю каждого из вас. Вместе мы построим красивую историю.



Напомним, Мораес был травмирован с мая 2021-го года, и в игре с «Шерифом» (1:1) в Лиге чемпионов впервые попал в заявку команды за более, чем полгода.