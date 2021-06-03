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Моралес: «Северная Ирландия – довольно примитивная команда посредственного уровня»

Украинский журналист считает, что Украина с легкостью обыграет оппонентов
Футбол Сборная Украины
15:58
Моралес: «Северная Ирландия – довольно примитивная команда посредственного уровня»
Роберто Моралес / фото - Футбол 24

Известный украинский футбольный журналист Роберто Моралес дал свой прогноз на предстоящий товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

«Четыре последних матча сборная Украины завершила с одинаковым счетом 1: 1. Но, если потери очков дома в играх против Финляндии и Казахстана – это реальная проблема, то как-то серьезно оценивать ничью в игре против Бахрейна смысла не имеет.

Сейчас сборная уже длительное время работает и это должно дать, по крайней мере временный, положительный эффект.

Северная Ирландия в воскресенье уверенно одолела сборную Мальты. Но в целом это довольно примитивная команда посредственного уровня. Сейчас Украина будет играть сконцентрировано. Поэтому моя ставка – «сухая» победа подопечных Андрея Шевченко».

Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте. 

Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.

Напомним, Украина будет играть в синей форме.

 

Источник: РБ Михаил Рыбак
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Северной Ирландии (футбол)

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