Суркис: «Желаю нашей сборной как можно лучше выступить на чемпионате Европы»
Моралес: «Северная Ирландия – довольно примитивная команда посредственного уровня»
Украинский журналист считает, что Украина с легкостью обыграет оппонентов
15:58
Роберто Моралес / фото - Футбол 24
Известный украинский футбольный журналист Роберто Моралес дал свой прогноз на предстоящий товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии.
«Четыре последних матча сборная Украины завершила с одинаковым счетом 1: 1. Но, если потери очков дома в играх против Финляндии и Казахстана – это реальная проблема, то как-то серьезно оценивать ничью в игре против Бахрейна смысла не имеет.
Сейчас сборная уже длительное время работает и это должно дать, по крайней мере временный, положительный эффект.
Северная Ирландия в воскресенье уверенно одолела сборную Мальты. Но в целом это довольно примитивная команда посредственного уровня. Сейчас Украина будет играть сконцентрировано. Поэтому моя ставка – «сухая» победа подопечных Андрея Шевченко».
Смотреть онлайн матч Украина – Северная Ирландия можно будет на нашем сайте.
Также смотрите текстовую трансляцию встречи Украина – Северная Ирландия.
Напомним, Украина будет играть в синей форме.
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