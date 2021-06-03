Моралес: «Северная Ирландия – довольно примитивная команда посредственного уровня»

Роберто Моралес / фото - Футбол 24

Известный украинский футбольный журналист Роберто Моралес дал свой прогноз на предстоящий товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

Сейчас сборная уже длительное время работает и это должно дать, по крайней мере временный, положительный эффект.

Северная Ирландия в воскресенье уверенно одолела сборную Мальты. Но в целом это довольно примитивная команда посредственного уровня. Сейчас Украина будет играть сконцентрировано. Поэтому моя ставка – «сухая» победа подопечных Андрея Шевченко».