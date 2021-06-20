Мората: «Люди только и ждут, чтобы наброситься на сборную Испании и критиковать ее»

Альваро Мората / фото - Getty Images

Нападающий сборной Испании Альваро Мората ответил болельщикам, которые критикуют команду после ничьей в матче против Польши (1:1). Цитирует Морату пресс-служба UEFA.

Это командный вид спорта. Если мы не побеждаем, не имеет значения, забью я мяч или нет. Я разочарован, что мы не смогли набрать три очка. Следующий матч будет похож на финал».