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Мората: «Люди только и ждут, чтобы наброситься на сборную Испании и критиковать ее»

Форвард подвел итоги матча с Польшей
Футбол Евро-2020
12:07
Мората: «Люди только и ждут, чтобы наброситься на сборную Испании и критиковать ее»
Альваро Мората / фото - Getty Images

Нападающий сборной Испании Альваро Мората ответил болельщикам, которые критикуют команду после ничьей в матче против Польши (1:1). Цитирует Морату пресс-служба UEFA.

«Если мы послушаем, что говорят люди, это не поможет, потому что все они ждут, чтобы наброситься на нас и критиковать. Обычно, когда крупные сборные попадают на такое соревнование, у страны и болельщиков возникает чувство единства. Мы знаем, что следуем за поколением гениев, которые выиграли всё, и нам трудно занять их место, но мы должны верить в себя.

Это командный вид спорта. Если мы не побеждаем, не имеет значения, забью я мяч или нет. Я разочарован, что мы не смогли набрать три очка. Следующий матч будет похож на финал».

Напомним, Альба признал лучшим игроком матча Испания – Польша.

В следующем матче сборная Испании столкнется с национальной командой Словакии.

Смотрите матч Словакия – Испания в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 23-го июня, в 19:00.

Также будет доступен текстовый онлайн матча.

 

Источник: SportBox Михаил Рыбак
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Теги

Альваро Мората сборная Испании (футбол)

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