Мората не хочет возвращаться в «Атлетико»

Альваро Мората / Фото: AFP

Нападающий Альваро Мората надеется остаться в «Ювентусе».

Его права принадлежат «Атлетико», но испанец не горит желанием возвращаться в мадридский клуб. Форвард хочет остаться в «Юве».

В итальянском клубе пока не решили будущее игрока. Сообщалось, что клуб намерен продлить аренду Мораты еще на год.

У «Ювентуса» есть право выкупа игрока за 35 миллионов евро.

На счету игрока 7 мячей и 8 ассистов в 20 матчах Серии А.