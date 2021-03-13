Роналду и Мората выйдут в стартовом составе «Ювентуса» на игру с «Порту»
Мората не хочет возвращаться в «Атлетико»
Испанец надеется остаться в «Ювентусе»
Альваро Мората / Фото: AFP
Нападающий Альваро Мората надеется остаться в «Ювентусе».
Его права принадлежат «Атлетико», но испанец не горит желанием возвращаться в мадридский клуб. Форвард хочет остаться в «Юве».
В итальянском клубе пока не решили будущее игрока. Сообщалось, что клуб намерен продлить аренду Мораты еще на год.
У «Ювентуса» есть право выкупа игрока за 35 миллионов евро.
На счету игрока 7 мячей и 8 ассистов в 20 матчах Серии А.
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