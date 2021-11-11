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Мората: «После ухода Роналду на всех в «Ювентусе» оказывается давление»

Нападающий туринцев – о переходе португальского форварда в МЮ
Футбол Серия А (Италия)
09:53
Мората: «После ухода Роналду на всех в «Ювентусе» оказывается давление»
Альваро Мората / фото - Getty Images

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал трансфер звездного форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Цитирует игрока портал Football Italia.

«После ухода Роналду на всех в «Ювентусе» оказывается давление. На меня, вероятно, больше всего, потому что я нахожусь в аренде.

Я не играл почти месяц, и из-за того, что спешил с возвращением, не чувствовал себя комфортно. Мне пришлось много трудиться на благо команды, из-за чего я не мог быть готов на 100% и отличаться голами.

Конечно, я хотел бы выступать лучше и забивать больше. До травмы я был в хорош, но затем появились проблемы с восстановлением».

Напомним, В руководстве МЮ считают отставку Сульшера неизбежной.

Михаил Рыбак
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Теги

Альваро Мората Криштиану Роналду Ювентус Манчестер Юнайтед

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