Мората: «После ухода Роналду на всех в «Ювентусе» оказывается давление»

Альваро Мората / фото - Getty Images

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал трансфер звездного форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Цитирует игрока портал Football Italia.

Я не играл почти месяц, и из-за того, что спешил с возвращением, не чувствовал себя комфортно. Мне пришлось много трудиться на благо команды, из-за чего я не мог быть готов на 100% и отличаться голами.

Конечно, я хотел бы выступать лучше и забивать больше. До травмы я был в хорош, но затем появились проблемы с восстановлением».