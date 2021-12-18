Мората принес «Ювентусу» над «Болоньей»
«Ювентус» в матче 18 тура Серии А на выезде сумел обыграть «Болонью».
Победу туринцам принесла игра Альваро Мораты. Форвард забил сам в начале встреч, а во втором тайме ассистировал партеру.
«Болонья» хоть и играла лучше соперника, не смогла забить даже один мяч.
«Ювентус» уже 6-й в таблице.
Серия А. 18-й тур:
«Болонья» – «Ювентус» 0:2
Голы: Мората, 6, Куадрадо, 69
«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 46), Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Виола, Сориано, Сванберг (Виньято, 79), Домингес, Сантандер, Арнаутович, Барроу (Сансоне, 79).
«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 61), Рабьо, Артур (Локателли, 61), Маккенни (Бентанкур, 72), Куадрадо, Кайо Жорже, Мората, Бернардески, Кин (Кулусевски, 71).
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