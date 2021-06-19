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Мората рассказал о депрессии и тревоге

Футболист подвергается колоссальному давлению
Футбол Евро-2020
12:40
Мората рассказал о депрессии и тревоге
Альваро Мората / фото - Goal

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората высказался о психологических проблемах. Слова форварда приводит официальный сайт сборной Испании.

«Психология – очень важная часть любой профессии, не только футбола.

Тем не менее тревоге и депрессии не уделяют того внимания, которого они заслуживают. Я призываю людей, страдающих от этого, обращаться к специалистам для лечения.

Нападающий живет голами – это наша работа. В прошлой игре я очень устал, но я хорошо понимал партнеров на поле, однако в конечном счете остаются лишь голы. Это немного сложно – люди могут критиковать нас, но это то, что мы предполагаем».

В матче со Шведами Альваро не реализовал несколько опасных моментов, за что подвергся жесткой критике со стороны фанатов.

Давление преследует испанца почти во всех клубах, где он успел поиграть. Мало кто смотрит на высокую работоспособность и умение играть в подыгрыше, так как завершение у Мораты сильно хромает. Психология здесь играет далеко не последнюю роль.

Уже сегодня форвард выйдет в составе сборной Испании на матч с поляками, где «фурии» обязательно нужно набирать очки.

Видео трансляция матча Испания – Польша. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Испания – Польша.

Павел Харченко
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Теги

Альваро Мората сборная Испании (футбол)

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