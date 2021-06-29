Мората решил исход поединка. Президент испанской футбольной федерации в шоке

Нападающий забил победный гол в дополнительное время

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В сумасшедшем матче сборная Испании одержала волевую победу над вице-чемпионами мира. «Фурия» на последних минутах упустила преимущество в два мяча, но в овертаймах у испанцев нашелся неожиданный герой – Альваро Мората, проводивший ужасный турнир, неожиданно решил исход матча и принес команде победу.

Даже президент Королевской федерации футбола Луис Рубиалес был приятно удивлен и прокомментировал для официального сайта UEFA это событие:

«Нам пришлось потерпеть, но я счастлив. Это была лучшая игра на турнире, и мы обыграли очень сильного соперника, который на последнем чемпионате мира дошел до финала. Это был невероятный матч. В какой-то момент мы боялись, что вылетим из турнира, но затем Мората забил великолепный гол. Я очень им доволен. Симон продемонстрировал удивительный характер. Он готов рисковать, но это свойственно всей сборной».

Хорваты были близки к тому, что бы совершить настоящий подвиг, но на дополнительное время у выдохшейся команды уже банально не осталось сил.

Печали для Хорватии добавляет еще то факт, что капитан и лучший игрок страны этого поколения