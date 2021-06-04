Мората: «У Роналду стальные нервы»

Испанский форвард уважает партнера по команде

Альваро Мората и Криштиану Роналду / фото - Goal

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората похвалил Криштиану Роналду, сравнив его с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, сообщает Onda Cero.

«У нас есть ощущение, что он забьет, потому что Роналду наш важнейший игрок. Когда он забивает, мы приближаемся к трофеям. Он делает все для победы, а не для личных показателей. У него стальные нервы, как у Рафы Надаля. За это Роналду можно восхищаться, и мне очень нравится играть с ним».

До совместных выступлений за «Ювентус» Мората еще играл с Роналду в мадридском «Реале», чьим воспитанником и является.

В минувшем сезоне 28-летний испанец провел за «старую синьору» 44 матча, где забил 22 раза и отдал 12 голевых передач.

Напомним, Роналду может перейти в ПСЖ.