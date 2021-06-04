Роналду может войти в сделку по обмену игроков
Мората: «У Роналду стальные нервы»
Испанский форвард уважает партнера по команде
14:40
Альваро Мората и Криштиану Роналду / фото - Goal
Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората похвалил Криштиану Роналду, сравнив его с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, сообщает Onda Cero.
«У нас есть ощущение, что он забьет, потому что Роналду наш важнейший игрок. Когда он забивает, мы приближаемся к трофеям. Он делает все для победы, а не для личных показателей.
У него стальные нервы, как у Рафы Надаля. За это Роналду можно восхищаться, и мне очень нравится играть с ним».
До совместных выступлений за «Ювентус» Мората еще играл с Роналду в мадридском «Реале», чьим воспитанником и является.
В минувшем сезоне 28-летний испанец провел за «старую синьору» 44 матча, где забил 22 раза и отдал 12 голевых передач.
Напомним, Роналду может перейти в ПСЖ.
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