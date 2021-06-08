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Моргни, если держат в заложниках. Испанский клуб продлил контракт с игроком до 2031 года

Необычное соглашение имеет ряд интересных особенностей
Футбол Примерa (Испания)
16:03
Моргни, если держат в заложниках. Испанский клуб продлил контракт с игроком до 2031 года
Йон Монкайола / Фото - Осасуна

Полузащитник «Осасуны» Йон Монкайола продлил контракт с клубом на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба представителя Примеры.

23-летний игрок является воспитанником «Осасуны». Футболист согласился на соглашение до лета 2031 года.

Однако документ имеет несколько интересных пунктов. Первые два сезона отступные за Монкайолу составят 22 млн евро, после чего снизятся на 2 млн. Если же «Осасуна» покинет Примеру, сумма упадет до 8 млн в евровалюте.

Напомним, игрок, которого сватали в «Шахтер», может продолжить карьеру в Примере.

Сергей Стаднюк
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Осасуна

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