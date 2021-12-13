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Мороз: «Хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы»

«Черноморец» обыграл «Металлист-1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:50
Мороз: «Хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы»
Фото: footballua.tv

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (2:1) в 18-м туре УПЛ.

«Я бы хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы. Это вымученная, трудовая, рабочая победа. Сегодня «Металлист 1925» создал нам очень много трудностей.

Быстрые мячи, которые мы забили, они нас немного успокоили. Второй тайм ребята больше играли на удержание. Отдали инициативу полностью, искали свои моменты в контратаке.

Пенальти в наши ворота был. «Металлист 1925» взвинтил скорость. Наши ребята не успевали за соперником и получили этот пенальти»

Не исключено, что это был последний матч Мороза во главе одесситов.

«Черноморец» завершил сезон 13-м в таблице УПЛ.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Черноморец Юрий Мороз Металлист 1925

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