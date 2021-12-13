Мороз: «Хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы»

Фото: footballua.tv

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (2:1) в 18-м туре УПЛ.

Быстрые мячи, которые мы забили, они нас немного успокоили. Второй тайм ребята больше играли на удержание. Отдали инициативу полностью, искали свои моменты в контратаке.

Пенальти в наши ворота был. «Металлист 1925» взвинтил скорость. Наши ребята не успевали за соперником и получили этот пенальти»