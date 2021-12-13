Мороз – лучший тренер 18 тура УПЛ

Его команда обыграла «Металлист 1925»

Фото: footballua.tv

УПЛ определила лучшего тренера по итогам 18 тура Премьер-лиги.

Им стал наставник «Черноморца» Юрий Мороз. Его команда обыграла «Металлист 1925» (2:1), выиграв впервые за месяц.

От экспертов УПЛ он получил оценку 4,6 за матч с харьковчанами.

Вероятно, это был последний матч Мороза во главе команды. Сообщалось, что у одесситов будет новый владелец.

В «Черноморец» вернется Роман Григорчук.