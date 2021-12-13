Григорчук намекнул на возвращение в «Черноморец»
Мороз – лучший тренер 18 тура УПЛ
Его команда обыграла «Металлист 1925»
Фото: footballua.tv
УПЛ определила лучшего тренера по итогам 18 тура Премьер-лиги.
Им стал наставник «Черноморца» Юрий Мороз. Его команда обыграла «Металлист 1925» (2:1), выиграв впервые за месяц.
От экспертов УПЛ он получил оценку 4,6 за матч с харьковчанами.
Вероятно, это был последний матч Мороза во главе команды. Сообщалось, что у одесситов будет новый владелец.
В «Черноморец» вернется Роман Григорчук.
Комментарии 0