Мороз: «Мне не стыдно за проделанную работу»

Специалист покинул одесскую команду

Юрий Мороз / фото - ФК Черноморец

Бывший тренер «Черноморца» Юрий Мороз подвел итоги своей работы в Одессе.

Какие впечатления остались у вас от осенней части сезона, проведенные в «Черноморце»?

«Положительные. На мой взгляд, команда по ходу чемпионата росла, становилась на ноги. Лично мне, как тренеру, не было стыдно за проделанную работу. Ребята старались, выполняя все то, что было им предложено нашим тренерским штабом. Они входили в курс дела, познавая и понимая уровень Премьер-лиги».

Какой из сыгранных 18 матчей чемпионата оставил наиболее приятное впечатление?

«Пожалуй, матч с львовским «Рухом». Он единственный из победных, в котором мы забили много. Хотя для меня и поединок с ковалевским «Колосом» был хорошим, запоминающимся. Это же можно сказать и о матчах с обоими представителями Кировоградщины – «Александрией» и «Ингульцом». Все эти перечисленные игры больше всего запомнились. Не то, чтобы мы владели ситуацией – просто старались играть, доминировать, прессинговать и хорошо обороняться. Единственное, что огорчило, так это мелкие индивидуальные ошибки футболистов».

Первые четыре матча чемпионата ваши подопечные сыграли на чужих полях. Этот факт каким-то образом на их состоянии сказывался?

«Да. Но как бы там ни было, а мне хочется сказать слова благодарности ребятам – ведь эти четыре поединка были очень тяжелыми для нас. И для меня лично, и для всей команды. Однако ребята верили, что ситуация должна поменяться. Они не падали духом, а старались, терпели и выдерживали всю тяжесть ситуации. К счастью, им удалось преодолеть сложности и поверить в себя. После выездной победы над «Мариуполем» подопечные начали верить в то, что они соответствуют уровню Премьер-лиги. Как ни крути, а это в основном молодые ребята, у которых еще все впереди. Мы тренерским составом в то время сидели и думали: реально ли нам решить те задачи, которые стоят перед «Черноморцем»?»

Чем объяснили бы тот факт, что в матчах, сыгранных в Одессе, «Черноморец» набрал слишком мало – всего 6 очков из 24-х возможных?

«Маловато, согласен. А почему так – сложно сказать. Не могу найти этому объяснения. Часто случалось, когда мы должны были выигрывать, а в итоге на последних минутах пропускали. Так было с «Александрией», «Ингульцом», «Львовом»… Мне, как тренеру, может где-то не хватило опыта, чтобы усилить оборону. Вроде бы все по игре складывалось удачно, но было много индивидуальных ошибок наших игроков. Такое свойственно молодежи, и я находил объяснение только в этом».

Напомним, Мороз назвал главную проблему команды при своем тренерстве.