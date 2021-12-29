Мороз – о будущем: «Контракт с «Черноморцем» истекает летом 2022 года»

Юрий Мороз / Фото - ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал свое будущее. По информации медиа, команду в скором времени должен возглавить Роман Григорчук.

В «Черноморце» решаются какие-то вопросы. Что ж, ждем. Во всяком случае, у меня, как и у всего тренерского штаба, есть еще действующие контракты с «Черноморцем». Лично мой истекает летом 2022 года.