Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Мороз – о будущем: «Контракт с «Черноморцем» истекает летом 2022 года»
Сообщалось, что команду в ближайшее время должен возглавить Григорчук
Юрий Мороз / Фото - ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал свое будущее. По информации медиа, команду в скором времени должен возглавить Роман Григорчук.
Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать. Есть руководство клуба в лице его президента Леонида Климова и генерального директора Анатолия Мисюры.
В «Черноморце» решаются какие-то вопросы. Что ж, ждем. Во всяком случае, у меня, как и у всего тренерского штаба, есть еще действующие контракты с «Черноморцем». Лично мой истекает летом 2022 года.
Ранее тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца».
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