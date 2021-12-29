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Мороз – о будущем: «Контракт с «Черноморцем» истекает летом 2022 года»

Сообщалось, что команду в ближайшее время должен возглавить Григорчук
Футбол Украинская Премьер-лига
15:40
Мороз – о будущем: «Контракт с «Черноморцем» истекает летом 2022 года»
Юрий Мороз / Фото - ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал свое будущее. По информации медиа, команду в скором времени должен возглавить Роман Григорчук.

Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать. Есть руководство клуба в лице его президента Леонида Климова и генерального директора Анатолия Мисюры.

В «Черноморце» решаются какие-то вопросы. Что ж, ждем. Во всяком случае, у меня, как и у всего тренерского штаба, есть еще действующие контракты с «Черноморцем». Лично мой истекает летом 2022 года.

Ранее тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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