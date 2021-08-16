Мороз – о первой победе «Черноморца»: «Результат понравился больше, чем игра»

Юрий Мороз / фото - FootBoom

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал первую победу своей команды в сезоне, которую удалось добыть в матче с «Мариуполем» (2:3):

Сегодня мы выиграли у хорошей и добротной команды. Такой же молодой, как и наша. Везение сегодня было немножко на нашей стороне.

Нужно не останавливаться на победе, а двигаться вперед. Ребята должны прогрессировать, расти и добиваться результата.

Ребята молодцы, что после пропущенного мяча не стушевались, а продолжили гнуть свою линию. Быстро выходили в контратаки, была компактность между линиями, единственное – не было контроля мяча с завершением у ворот.

Игра в обороне настораживает, хотелось бы более надежной и практичной игры нашей команды.

Была опасение, что упустим победу, но опять же – ребята выдержали и дотерпели. Заслужено победили, но в равной и упорной борьбе.

Михайленко начинает привыкать к премьер-лиге, чувствовать ее уровень и становиться лидером команды. Сама игра выдвигает его на лидерские роли».