Мороз – о поражении от «Десны»: «Мы заслужили на ничью»
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение от «Десны» (0:1) в 16-м туре УПЛ.
– Думаю, что мы заслужили на ничью сегодня. Пытались, старались, хотели взять реванш, но увы. «Десна» – опытная крепкая команда и нам было тяжело. Пропущенный мяч после стандарта выбил нас из колеи. Мы готовились к стандартам «Десны», так как знаем, что это один из их козырей, помимо игровых качеств. Надеялись, что вратарь сыграет надежнее.
У нас сегодня не хватало последней качественной подачи с фланга. Нам не хватило солидности в игре. Превосходно сыграл и вратарь соперника, который выдал пару хороших сейвов и выручил команду.
Какое-то невезение, что дома не можем взять 3 очка. Надеюсь, что в ближайшее время мы все таки добудем эту победу
– Есть что сказать болельщикам?
– Им есть. Они правильно высказывают недовольство. Лично мне тяжело все это слушать – такое ощущение, что мы приехали сюда наркотиками торговать или оружием.
Приехали делать дело, футбол развивать, стараемся, но это вопрос к ним – они пришли, заплатили деньги, хотели увидеть победу команды. Что-то не получается. И нам, и им нужно запастись терпением.
В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» на 13-м месте – в зоне вылета. «Десна» поднялась на 6-ю строчку.