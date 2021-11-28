Мороз – о поражении от «Десны»: «Мы заслужили на ничью»

Юрий Мороз / Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение от «Десны» (0:1) в 16-м туре УПЛ.

У нас сегодня не хватало последней качественной подачи с фланга. Нам не хватило солидности в игре. Превосходно сыграл и вратарь соперника, который выдал пару хороших сейвов и выручил команду.

Какое-то невезение, что дома не можем взять 3 очка. Надеюсь, что в ближайшее время мы все таки добудем эту победу

– Есть что сказать болельщикам?

– Им есть. Они правильно высказывают недовольство. Лично мне тяжело все это слушать – такое ощущение, что мы приехали сюда наркотиками торговать или оружием.

Приехали делать дело, футбол развивать, стараемся, но это вопрос к ним – они пришли, заплатили деньги, хотели увидеть победу команды. Что-то не получается. И нам, и им нужно запастись терпением.