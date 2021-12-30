Мороз – об арендах: «Где «Черноморцу» и «Мариуполю» набрать игроков, готовых решать задачи?»

Юрий Мороз / Фото - ФК Шахтер

Бывший тренер «Черноморца» Юрий Мороз оценил уровень необходимости ограничения количества аренд в УПЛ.

Этот вопрос достаточно щепетильный, и для того, чтобы найти оптимальное решение он требует к себе серьезного подхода. Сегодня это сложно. В премьер-лиге сейчас две команды – «Мариуполь» и «Черноморец» попали в такую ситуацию.

Если попробовать вернуться назад и оставить все, как есть – и тот, и другой клубы оставить в УПЛ. Где им набрать ту группу игроков, которая может решать какие-то задачи?

К сожалению, сегодня два клуба – «Динамо» и «Шахтер» имеют тот багаж футболистов (включая молодежь), которым могут усиливать любые команды премьер-лиги. Хотя бы точечно.

Если будут работать все футбольные школы в стране (кстати, спасибо за это «Руху», что начинает развивать это дело), то ситуация изменится к лучшему. Возвращаясь к вопросу об арендованных, то может из десяти человек шесть должно участвовать в матче против своих, а четверо – нет.

Тут уже тренер волен выбирать, какие это игроки должны быть. Сгоряча об этом деле говорить сложно. Считаю, что футбольные мужи должны встретиться и обсудить все сугубо с профессиональной точки зрения. С системным обсуждением, пониманием. Чтобы это был эффективный для всех диалог, помогающий решить, принесут ли ограничения по арендованным игрокам пользу или нет.