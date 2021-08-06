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Мороз: «Остались те же проблемы, хотя была мужская искорка»

Главный тренер «Черноморца» – о поражении от «Металлиста»
Футбол Украинская Премьер-лига
6 августа 22:25
Мороз: «Остались те же проблемы, хотя была мужская искорка»
Фото: пресс-служба «Черноморца»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение команды от «Металлиста 1925» в третьем круге украинской Премьер-лиги:

«Боевая и хорошая игра. Думаю, зрителям понравилось. Но нам не хватило мощи, остались те же проблемы, хотя была мужская искорка. Ребята старались, бились, но результат не сохранили. Думаю, ничейный результат был бы более закономерным.

Дубля Бугая? Да, он проделал хороший объем работы, был агрессивным. Мне сложно сказать, кто у нас лидер. Сами ищем, кто может стать лидером».

Сыграли бы практичнее для результата, были ошибки индивидуальные. Я удовлетворен игрой».


Напомним, на старте чемпионата «Черноморец» потерпел три поражения кряду.

Сергей Остапенко
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Теги

Юрий Мороз Черноморец Металлист 1925

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