Мороз: «Остались те же проблемы, хотя была мужская искорка»

Фото: пресс-служба «Черноморца»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение команды от «Металлиста 1925» в третьем круге украинской Премьер-лиги:

Дубля Бугая? Да, он проделал хороший объем работы, был агрессивным. Мне сложно сказать, кто у нас лидер. Сами ищем, кто может стать лидером».

Сыграли бы практичнее для результата, были ошибки индивидуальные. Я удовлетворен игрой».