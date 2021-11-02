Защитник «Шахтера»: «Черноморец» поставил автобус, в таких матчах сложно вскрывать оборону»
Мороз: «Ребята молодцы, они выдержали, но и везение было на нашей стороне»
Специалист отметил два разных тайма с «Ворсклой»
Юрий Мороз / Фото: скрин-шот
Главный тренер одесского «Черноморца» Юрий Мороз в эфире телеканала Футбол 1 2 3 высказался о ничьей с полтавской «Ворсклой» (0:0).
«В первом тайме мы пытались играть в футбол, создавали моменты. Против той силовой борьбы, которую во втором тайме дала «Ворскла», нам было совсем тяжело. Но ребята молодцы, они выдержали, но и везение было на нашей стороне».
Напомним, «Черноморец» на прошлой неделе вылетел из Кубка Украины от «Шахтера».
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