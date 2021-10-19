«Верес», несмотря на удаление и пенальти в свои ворота, отстоял победу над «Черноморцем»
Мороз: «Все, что делали до штрафной «Вереса» – идеально, в концовке были проблемы»
Тренер «Черноморца» прокомментировал поражение в большинстве
Юрий Мороз / Фото - ФК Черноморец
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз проанализировал в эфире телеканала «Футбол» причины поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» (0:1). С 20-й минуты команда играла в численном большинстве.
Было и желание, и стремление выиграть игру, проигрывая 1:0. Но может быть и эмоции немножко захлестнули. Я не могу сказать, что был какой-то сумбур. Но не было той последней передачи, не было той агрессии именно у ворот.
Все что делали до штрафной – было идеально. А вот именно в концовке были проблемы.
Ранее Мороз рассказал, как в клубе готовятся ко введению в Одессе красной карантинной зоны.
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