Наставник «Генка»: «Будет нелегко в Киеве»
Морозов: «Шахтер» еще не сыгран так, как нужно»
«Горняки» на выезде с трудом одолели «Генк»
4 августа 13:41
Сергей Морозов / Фото: УПЛ
Футбольный эксперт Сергей Морозов высказался о победе «Шахтера» над «Генком» (2:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«У «Шахтера» еще нет такой конкретной сыгранности и уверенности. Матч против «Генка» показал, что Педриньо еще не совсем в хорошем состоянии. Идет притирка на уровне Лиги чемпионов, сложно психологически.
Кроме того, команда еще не сыгралась так, как это нужно. Нужно время, а его нет. В этом матче нужно отдать должное тренерскому штабу. Этот матч мне напомнил поединок против «Львова» (3:0). Запас у «Шахтера» был более мастеровитый, чем игроки, которые вышли со старта».
Напомним, лидер «Шахтера» Манор Соломон получил травму в матче с «Генком».
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