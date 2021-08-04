Морозов: «Шахтер» еще не сыгран так, как нужно»

Сергей Морозов / Фото: УПЛ

Футбольный эксперт Сергей Морозов высказался о победе «Шахтера» над «Генком» (2:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Кроме того, команда еще не сыгралась так, как это нужно. Нужно время, а его нет. В этом матче нужно отдать должное тренерскому штабу. Этот матч мне напомнил поединок против «Львова» (3:0). Запас у «Шахтера» был более мастеровитый, чем игроки, которые вышли со старта».