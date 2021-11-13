Источник: Покупка Миколенко у «Динамо» обойдется «Дженоа» в немалую сумму
Морозу не привыкать. «Черноморец» примет «Динамо» в Киеве
Пока неизвестно, сыграют ли арендованные на родном стадионе
Фото - ФК Динамо Киев
Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» – «Динамо» перенесен. Встреча состоится на киевском стадионе им. В. Лобановского
Дата и время начала поединка остались неизменными – 19 ноября в 19:30. Отмечается, что решение принято по соглашению сторон.
Напомним, ныне в аренде в одесском клубе выступает полтора десятка игроков киевлян. Также летом команду возглавил экс-тренер молодежной команды столичного клуба Юрий Мороз.
Ранее сообщалось, что звезда «Динамо» U-19 может дебютировать за основную команду в матче с «Черноморцем».
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