Морозу не привыкать. «Черноморец» примет «Динамо» в Киеве

Пока неизвестно, сыграют ли арендованные на родном стадионе

Фото - ФК Динамо Киев

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги «Черноморец» – «Динамо» перенесен. Встреча состоится на киевском стадионе им. В. Лобановского

Дата и время начала поединка остались неизменными – 19 ноября в 19:30. Отмечается, что решение принято по соглашению сторон.

Напомним, ныне в аренде в одесском клубе выступает полтора десятка игроков киевлян. Также летом команду возглавил экс-тренер молодежной команды столичного клуба Юрий Мороз.

Ранее сообщалось, что звезда «Динамо» U-19 может дебютировать за основную команду в матче с «Черноморцем».