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Морозюк: «Лужный кричал Хачериди: «Женечка, ну сломай Милевскому ногу или хребет»
Защитник рассказал об интересных методах тренера
Олег Лужный / Фото: Футбол 24
Украинский защитник Николай Морозюк рассказал о воспитательных методах экс-тренера «Динамо» Олега Лужного.
«Один раз Лужный кричал Хачериди: «Женя, Женечка, ну сломай ему (Милевскому -прим.) ногу, сломай ему хребет».
Для Лужного подобные фразы были в порядке вещей, когда он был чем-то недоволен на тренировке.
Это был один из вариантов. Я не думаю, что он в буквальном смысле просил сломать ногу или хребет. Но такое было. Это означало, что нужно сыграть намного жестче в эпизоде»
Ранее Морозюк заявил, что не вернется в Украину.
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