Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Морозюк: «Лужный кричал Хачериди: «Женечка, ну сломай Милевскому ногу или хребет»

Защитник рассказал об интересных методах тренера
Футбол Украинская Премьер-лига
12:47
Морозюк: «Лужный кричал Хачериди: «Женечка, ну сломай Милевскому ногу или хребет»
Олег Лужный / Фото: Футбол 24

Украинский защитник Николай Морозюк рассказал о воспитательных методах экс-тренера «Динамо» Олега Лужного.

«Один раз Лужный кричал Хачериди: «Женя, Женечка, ну сломай ему (Милевскому -прим.) ногу, сломай ему хребет».

Для Лужного подобные фразы были в порядке вещей, когда он был чем-то недоволен на тренировке.

Это был один из вариантов. Я не думаю, что он в буквальном смысле просил сломать ногу или хребет. Но такое было. Это означало, что нужно сыграть намного жестче в эпизоде»


Ранее Морозюк заявил, что не вернется в Украину.

Источник: SportArena Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Олег Лужный Николай Морозюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»
Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:40
Морозюк: «Есть много моментов, которые мешают вернуться в Украину»
Морозюк: «Есть много моментов, которые мешают вернуться в Украину»
Футбол Украинские легионеры
11:50
Турецкий клуб попрощался с Морозюком
Турецкий клуб попрощался с Морозюком
Футбол Украинские легионеры
27 июня 14:14
Лужный сообщил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности
Лужный сообщил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности
Футбол Первая лига
27 июня 11:36
Лужный может вернуться к тренерской работе
Лужный может вернуться к тренерской работе
Футбол Первая лига
26 июня 20:22

Новости: Футбол

«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом
«Вест Хэм» может подписать полноценный контракт с Лингардом
Премьер-Лига (Англия)
14:18
«Милан» может заключить сделку с Хамесом или Иско
«Милан» может заключить сделку с Хамесом или Иско
Серия А (Италия)
13:56
Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»
Морозюк рассказал, почему его жена отдала ребенка в академию «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
13:40
Без Роналду и Кейна. UEFA назвал символическую сборную Евро-2020
Без Роналду и Кейна. UEFA назвал символическую сборную Евро-2020
Евро-2020
13:37
Кьеллини посвятил победу сборной Италии на Евро-2020 умершему Астори
Кьеллини посвятил победу сборной Италии на Евро-2020 умершему Астори
Евро-2020
13:20
Бондаренко: «Мне дали еще один шанс закрепиться в «Шахтере»
Бондаренко: «Мне дали еще один шанс закрепиться в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
13:14
«Олимпик» заявится в Первую лигу и получит новых инвесторов
«Олимпик» заявится в Первую лигу и получит новых инвесторов
Украинская Премьер-лига
13:08
Стало известно, когда «Динамо» презентует новую форму
Стало известно, когда «Динамо» презентует новую форму
Украинская Премьер-лига
12:56
Сульшер: «Знаю, что Рэшфорд справится с последствиями промаха и вызовется пробить пенальти за МЮ»
Сульшер: «Знаю, что Рэшфорд справится с последствиями промаха и вызовется пробить пенальти за МЮ»
Премьер-Лига (Англия)
12:54
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
4
Все новости