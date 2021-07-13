Морозюк: «Лужный кричал Хачериди: «Женечка, ну сломай Милевскому ногу или хребет»

Олег Лужный / Фото: Футбол 24

Украинский защитник Николай Морозюк рассказал о воспитательных методах экс-тренера «Динамо» Олега Лужного.

Для Лужного подобные фразы были в порядке вещей, когда он был чем-то недоволен на тренировке.

Это был один из вариантов. Я не думаю, что он в буквальном смысле просил сломать ногу или хребет. Но такое было. Это означало, что нужно сыграть намного жестче в эпизоде»