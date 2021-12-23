Морозюк объяснил, почему Милевский так часто попадался за походами в ночные клубы

Артем Милевский / фото - Миля

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк рассказал об образе жизни своего экс-партнера по команде Артема Милевского:

А тут заходит Милевский, приехал на Феррари игрок сборной Украины, капитан «Динамо». Вся ночная движуха под его контролем.

Конечно, такие люди попадаются, это нормально».