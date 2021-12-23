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Морозюк объяснил, почему Милевский так часто попадался за походами в ночные клубы

Форвард был тогда предельно известен
Футбол Украинская Премьер-лига
22:08
Морозюк объяснил, почему Милевский так часто попадался за походами в ночные клубы
Артем Милевский / фото - Миля

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк рассказал об образе жизни своего экс-партнера по команде Артема Милевского:

«Было, конечно. Он любил погулять. Это неотъемлемая часть жизни его. Ему нравилась такая жизнь, но он просто попадался чаще. Просто потому, что это Милевский. Но, например, было такое, что после тура УПЛ пауза на матчи сборных. И игроки других команд постоянно приезжали в Киев, гуляли тут. Целыми столами сидели, но их никто не знает.

А тут заходит Милевский, приехал на Феррари игрок сборной Украины, капитан «Динамо». Вся ночная движуха под его контролем.

Конечно, такие люди попадаются, это нормально».

Милевского неоднократно засекали в ночных клубах в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее экс-форвард раскрыл секрет своего легендарного появления на пресс-конференции «Динамо» в халате.

Источник: Sport.ua Павел Харченко
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Теги

Артем Милевский Николай Морозюк Динамо Киев

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