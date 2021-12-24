Морозюк сравнил уровень турецкий грандов с «Динамо» и «Шахтером»

Николай Морозюк / фото - FanDay

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк сравнил уровень футбола в Турции и Украине:

Преимущества турецкого футбола – прежде всего, финансы, также стадионы, инфраструктура, равный уровень команд, медиа. Если не учитывать 2 наших топ-клуба, то очень отстаем. По игре – нет.

В турецком футболе нет дисциплины – это немного абсурд, они очень открыто играют, расхлябанно и расслабленно. У них нет, что победа 1:0 – это глоток свежего воздуха, при таком счете 7 игроков – 2 центральных защитника – в концовке идут забивать 2-й гол. Зрителям это нравится, после Украины я был приятно удивлен, эмоции – сам люблю в атаку, а обороняться не очень. Но задачи у нас были, а результаты моей команды шли то вверх, то вниз – нормально для турецкого футбола.

Думаю, «Заря» и «Колос» нашим скучным и глупым футболом перетерпели бы и переиграли турецкие клубы, но уровень игроков там на 2 головы выше».