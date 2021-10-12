Караваев: «Босния немного лучше Финляндии»
Морозюк: «Цыганков и Зубков не дотягивают до уровня лучшей формы Коноплянки»
Экс-игрок сборной Украины назвал лидера команды
Николай Морозюк / Фото: Футбол 24
Бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в матче отбора на ЧМ-2022, а также назвал лидера «сине-желтых» на данный момент.
«Что бы не говорили, без Ярмоленко невероятно тяжело. Не то, что он мой друг, он очень важный игрок сейчас. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает – вот когда был в лучшей форме Коноплянка...
Витя Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но – это мое мнение – они не показывают тот уровень, который показывал в те времена Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, за счет чего мы были в шаге от чемпионата мира.
Сегодня мы победим 2:1, забьют Ярмоленко и Яремчук».
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45.
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