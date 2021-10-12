Морозюк: «Цыганков и Зубков не дотягивают до уровня лучшей формы Коноплянки»

Николай Морозюк / Фото: Футбол 24

Бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в матче отбора на ЧМ-2022, а также назвал лидера «сине-желтых» на данный момент.

Витя Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но – это мое мнение – они не показывают тот уровень, который показывал в те времена Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, за счет чего мы были в шаге от чемпионата мира.

Сегодня мы победим 2:1, забьют Ярмоленко и Яремчук».