Мошенница «развела» Роналду почти на 300 тысяч евро

По сути, португальца обокрали на половину недельной зарплаты

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

В течении трех лет мошенница с помощью хитрой схемы обворовывала нападающего МЮ Криштиану Роналду, сообщает издание AS.

Португалец предоставил банковские данные и прочие документы некой женщине-турагенту, с помощью которых она оформила на легендарного футболиста около 200 путешествий, в которых он никогда не был.

В общей сложности, мошенница «выкачала» из 5-кратного обладателя Золотого мяча 288 тысяч евро. На данный момент она находится под заключением и постепенно возвращает пострадавшим их финансы.

Как сообщает источник, от ее махинаций также мог пострадать агент Роналду Жорже Мендеш, а также футболисты Луиш Нани и Мануэль Фернандеш.

Напомним, Криштиану забил в третьем матче кряду после возвращения в МЮ.