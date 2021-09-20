Роналду после драматичного матча с «Вест Хэмом»: «Потрясающая борьба за три очка»
Мошенница «развела» Роналду почти на 300 тысяч евро
По сути, португальца обокрали на половину недельной зарплаты
13:36
Криштиану Роналду / фото - Eurosport
В течении трех лет мошенница с помощью хитрой схемы обворовывала нападающего МЮ Криштиану Роналду, сообщает издание AS.
Португалец предоставил банковские данные и прочие документы некой женщине-турагенту, с помощью которых она оформила на легендарного футболиста около 200 путешествий, в которых он никогда не был.
В общей сложности, мошенница «выкачала» из 5-кратного обладателя Золотого мяча 288 тысяч евро. На данный момент она находится под заключением и постепенно возвращает пострадавшим их финансы.
Как сообщает источник, от ее махинаций также мог пострадать агент Роналду Жорже Мендеш, а также футболисты Луиш Нани и Мануэль Фернандеш.
Напомним, Криштиану забил в третьем матче кряду после возвращения в МЮ.
Комментарии 0