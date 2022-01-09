Мотту могут уволить после матча с «Дженоа» Шевченко

Будущее тренера «Специи» зависит от результата 21-го тура Серии А

Тьяго Мотта / фото - Getty Images

В воскресенье, 9-го января, состоится матч 21-го тура Серии А, в котором «Дженоа» Андрея Шевченко примет «Специю» на своем стадионе.

По информации портала Calciomercato, от исхода этого матча зависит будущее главного тренера «Специи» Тьяго Мотты. Как сообщает источник, в клубе очень недовольны последними результатами команды, и в случае поражения от «Дженоа» специалист будет уволен с поста.

Отметим, в «Специи» на правах аренды выступает украинец Виктор Коваленко.

Напомним, «Дженоа» объявил о подписании лучшего бомбардира «Штурма».