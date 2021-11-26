Моуриньо №2. Ротань купил игроку молодежной сборной Украины бутсы

Руслан Ротань / фото - УАФ

Аналитик сборной Украины U-21 Евгений Гресь рассказал на своей странице в Facebook, как тренер команды Руслан Ротань подарил бутсы защитнику Антону Болю:

«Где твои бутсы на шести шипах? – спросил тренер у защитника «Динамо». – Звони домой, пусть передают в Запорожье, будешь играть против Фарер». «У меня нет таких бутс, только миксы. Я выбросил старые, когда второй раз получил травму колена», – ответил Антон. «Не выдумывай, ты защитник, и обязан играть в соответствующей обуви, – сказал Ротань. – Какие тебе нравятся бутсы?»

Через два дня в Запорожье наш администратор по просьбе тренера забрал на «Новой почте» новую пару обуви, и Руслан Ротань вручил их будущему дебютанту. «У тебя сутки, – сказал Петрович. – Есть одна тренировка, есть горячая вода. Разбивай, как хочешь».

Антон Боль установку тренера выполнил, а потом успешно дебютировал за молодежную сборную Украины. Мы выиграли, не пропустили, а защитник выиграл почти все единоборства и показал максимальную по команде точность передач (99%)».