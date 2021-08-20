Моуриньо: «Беспокоит, что не реализовал множество опасных атак»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Sky Sport Italia победу над «Трабзонспором» (2:1) в квалификации Лиги конференций.

Мы сохраняли в игре баланс, это было важно. После перерыва у нас были некоторые трудности, но они связаны с физической готовностью.

Меня беспокоит, что мы организовали множество опасных атак, но мало забили. Также не все игроки строго следовали плану на игру. Тем не менее, в целом игра произвела на меня позитивное впечатление».