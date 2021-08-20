«Рома» выиграла первый матч при Моуриньо, обыграв «Трабзонспор»
Моуриньо: «Беспокоит, что не реализовал множество опасных атак»
Тренер «Ромы» – о победе над «Трабзонспором»
15:10
Фото: AFP
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Sky Sport Italia победу над «Трабзонспором» (2:1) в квалификации Лиги конференций.
«Этот соперник соответствует уровню плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а не Лиги конференций. Было нелегко, у них в составе много опытных футболистов. На нас оказывалось давление. Если кто-то думал, что будет легко, то они сильно ошибались. Фанаты также сыграли важную роль, они создали прекрасную атмосферу.
Мы сохраняли в игре баланс, это было важно. После перерыва у нас были некоторые трудности, но они связаны с физической готовностью.
Меня беспокоит, что мы организовали множество опасных атак, но мало забили. Также не все игроки строго следовали плану на игру. Тем не менее, в целом игра произвела на меня позитивное впечатление».
Это был первый официальный матч «Ромы» под руководством Моуриньо.
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