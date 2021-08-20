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Моуриньо: «Беспокоит, что не реализовал множество опасных атак»

Тренер «Ромы» – о победе над «Трабзонспором»
Футбол Лига конференций UEFA
15:10
Моуриньо: «Беспокоит, что не реализовал множество опасных атак»
Фото: AFP

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Sky Sport Italia победу над «Трабзонспором» (2:1) в квалификации Лиги конференций.

«Этот соперник соответствует уровню плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а не Лиги конференций. Было нелегко, у них в составе много опытных футболистов. На нас оказывалось давление. Если кто-то думал, что будет легко, то они сильно ошибались. Фанаты также сыграли важную роль, они создали прекрасную атмосферу.

Мы сохраняли в игре баланс, это было важно. После перерыва у нас были некоторые трудности, но они связаны с физической готовностью.

Меня беспокоит, что мы организовали множество опасных атак, но мало забили. Также не все игроки строго следовали плану на игру. Тем не менее, в целом игра произвела на меня позитивное впечатление».

Это был первый официальный матч «Ромы» под руководством Моуриньо.

Андрей Усмонов
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Теги

Рома (Рим) Жозе Моуриньо Трабзонспор

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