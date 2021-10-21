«Рома» Моуриньо пропустила шесть мячей от норвежской команды в группе «Зари»
Моуриньо: «Буде-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так»
Наставник «Ромы» – о разгромном поражении в Лиге конференций
22:56
Жозе Моуриньо / Фото - sport.virgilio.itГлавный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал сенсационный разгром от «Буде-Глимта» (1:6) в матче 3-го тура группового раунда Лиги конференций.
Цитирует португальца alfredopedulla.com.
«Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Я хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в «Роме» есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это».
«Буде-Глимт» – более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут».
А тем временем леверкузенский «Байер» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы (1:1).
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