Моуриньо: «Если Шевченко удержит «Дженоа» от вылета, то он должен праздновать»

Тренер «Ромы» заявил, что все познается в сравнении

Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о разных целях команды в Серии А, а также о целях своей команды. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Речь идет о целях, которые у них есть. Если Тьяго Мотта поставит «Специю» на ноги, или Андрей Шевченко удержит «Дженоа», или «Салернитана» останется, то эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение. Если же вы меня спрашиваете, готов ли я праздновать, если «Рома» достигнет поставленных целей, то, очевидно, мой ответ – да».

Сегодня «Рома» Моуриньо сыграет с «Аталантой» в Серии А.

Онлайн трансляция матча «Аталанта» – «Рома».