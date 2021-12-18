Моуриньо – о матче со «Специей» Коваленко: «Доволен результатом, но не игрой»
Моуриньо: «Если Шевченко удержит «Дженоа» от вылета, то он должен праздновать»
Тренер «Ромы» заявил, что все познается в сравнении
14:41
Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о разных целях команды в Серии А, а также о целях своей команды. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Речь идет о целях, которые у них есть.
Если Тьяго Мотта поставит «Специю» на ноги, или Андрей Шевченко удержит «Дженоа», или «Салернитана» останется, то эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение. Если же вы меня спрашиваете, готов ли я праздновать, если «Рома» достигнет поставленных целей, то, очевидно, мой ответ – да».
Сегодня «Рома» Моуриньо сыграет с «Аталантой» в Серии А.
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