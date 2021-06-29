Моуриньо: «Франции нужно было праздновать после игры, а не во время нее»

Жозе Моуриньо / Фото: Marca

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о вылете сборной Франции от Швейцарии (3:3, 4:5 по пен.) на стадии 1/8 финала Евро-2020. Слова специалиста приводит портал Talksport.



Считаю, что подход Швейцарии был таким: «Мы можем проиграть, но давайте пойдем до конца и с гордо уйдем с поля, и публика дома нас похвалит».

Мне кажется, что Франция начала праздновать. Праздновать нужно после игры, а не во время нее. Они слишком рано начали праздновать».