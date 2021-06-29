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Моуриньо: «Франции нужно было праздновать после игры, а не во время нее»
Жозе уверен, что это настоящий провал
Жозе Моуриньо / Фото: Marca
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о вылете сборной Франции от Швейцарии (3:3, 4:5 по пен.) на стадии 1/8 финала Евро-2020. Слова специалиста приводит портал Talksport.
«Думаю, что это провал Франции. У них великолепные игроки, отличная команда, очень хороший тренер, большие традиции. Это провал. Но Швейцария, где нет звездных игроков, была командой. Петкович сделал потрясающую работу, ведь они прошли путь от команды, с трудом квалифицировавшейся на турнир, до той, которая последовательно выходить в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.
Считаю, что подход Швейцарии был таким: «Мы можем проиграть, но давайте пойдем до конца и с гордо уйдем с поля, и публика дома нас похвалит».
Мне кажется, что Франция начала праздновать. Праздновать нужно после игры, а не во время нее. Они слишком рано начали праздновать».
Напомним, после матча не забивший решающий пенальти Килиан Мбаппе обратился к болельщикам.
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