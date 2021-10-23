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Моуриньо – игрокам «Ромы»: «Некоторые из вас не заслуживают играть ни в Норвегии, ни даже в Серии Б»
Тренер высказал претензии игрокам после матча с «Буде-Глимт»
17:55
Фото: The Guardian
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказал претензии игрокам после провального матча с «Буде-Глимт» (1:6).
Как сообщает Il Corriere dello Sport, португалец раскритиковал своих подопечных и накричал на них в раздевалке. Звучали угрозы и другие претензии.
«Некоторые из вас не заслуживают играть ни в Норвегии, ни даже в Серии Б».
«Рома» идет 2-й в таблице Лиги конференций.
В параллельном матче «Заря» обыграла ЦСКА из Софии (1:0).
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