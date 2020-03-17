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Моуриньо: «Исход противостояния с «Динамо» еще не решен»
«Особенный» не недооценивает соперников по Лиге Европы
17 марта 22:35
Жозе Моуриньо / Фото: facebook.com/TottenhamHotspur
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо дал комментарий о предстоящем сопернике по 1/8 финала Лиги Европы загребском «Динамо».
Слова наставника «шпор» приводит The Independent:
Я не думаю, что у нас такое уж большое преимущество. Исход противостояния все еще под вопросом. Надо подходить к ответному матчу с мыслью о том, что нам все еще нужно добиться положительного результата. Если мы уступим 0:1, 1:2 или 1:3, мы все равно пройдем дальше, но пройдем дальше вопреки поражению. Меня это совсем не обрадует. Поэтому я хочу, чтобы и футболисты думали так же. Мы будем не защищать уже имеющийся счет, а играть на победу.
Матч «Динамо Загреб» − «Тоттенхэм Хотспур» пройдет в четверг, 18 марта в 19:55 по киевскому времени. В первом матче коллектив из Англии выиграл команду из Хорватии.