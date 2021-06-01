Моуриньо хочет подписать вратаря «Милана»

Португалец требует усиления у своего руководства

Джанлуиджи Доннарумма / фото - Goal

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Рому», сообщает La Gazzette dello Sport.

Главный тренер «волков» Жозе Моуриньо ищет нового вратаря для своей команды, и заинтересован в подписании Доннаруммы, чей контракт с «Миланом» истекает этим летом.

Ситуацию для Жозе может усложнить тот факт, что за подпись молодого голкипера также сражаются «Барселона», «Челси» и «Ювентус». К тому же, агент вратаря Мино Райола может потребовать неподъемную для римлян зарплату.

В минувшем сезоне Доннарумма провел за «Милан» 37 матчей в Серии А, в которых 14 раз сохранял свои ворота на замке.

Напомним, Моуриньо общался с Криштиану Роналду по поводу перехода в «Рому».