Моуриньо хочет пригласить Рамоса в «Рому»

Защитник может оказаться в Серии А

Серхио Рамос / Фото: Twitter

Испанский защитник Серхио Рамос может оказаться в «Роме», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо лично общался с Рамосом касательно трансфера в римский клуб.

Отметим, что неделю назад 35-летний Рамос покинул «Реал» и стал свободным агентом. Защитник выступал за «Реал» 16 лет.

Известно, что в «Роме» Рамосу предложили контракт на 7,5 миллионов евро в год. Он взял время на раздумья.

Ранее стало известно, что Рамос получил предложение от ПСЖ.