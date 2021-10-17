Моуриньо хочет видеть хавбека «Барселоны» в своей команде

Испанец не получает достаточного количества игрового времени при Кумане

Жозе Моуриньо / фото - AS Roma

Римская «Рома» интересуется полузащитником «Барселоны» Пики Пучем, сообщает Calcio Mercato.

По словам источника, на трансфере хавбека настаивает лично тренер «волков» Жозе Моуриньо.

В каталонском клубе испанец не получает должной игровой практики. Главный тренер «блаугранас» Рональд Куман предпочитает ему в центре поля других исполнителей.

К тому же, в СМИ было много информации о конфликте тренера с полузащитником. Сначала голландец обвинил игрока в сливе информации журналистам, а позже на пресс-конференции заявил, что тот недостаточно работает на тренировках.

В нынешнем сезоне Пуч провел лишь 72 минуты в четырех матчах.

Напомним, ранее Моуриньо рассказал, что будет делать после завершения карьеры.