Моуриньо хочет видеть в «Роме» самого универсального игрока «Реала»

Именно при португальце игрок впервые попал в первую команду «сливочных»

Жозе Моуриньо / фото - Sempre Milan

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо желает подписать универсального защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец хорошо знаком с испанцем, так как тренировал его во времена работы в испанском клубе.

Именно при «Особенном» игрок дебютировал в первой команде «сливочных», когда коуч вызвал его из дубля в 2011-м году.

Начо является универсальным футболистом обороны, так как может сыграть на любой позиции в защите, включая центр и оба фланга.

Игрок почти всю свою карьеру довольствовался ролью сменщика основных защитников, и лишь в минувшем сезоне благодаря травмам Варана и Рамоса смог получить место в стартовом составе.

В текущем сезоне испанец проигрывал конкуренцию в центре защиты Эдеру Милитао и Давиду Алабе, являясь своеобразной «затычкой» для тренера в случае травм.

Напомним, лидер обороны «Реала» назвал главную проблему Лунина в клубе.