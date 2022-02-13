Моуриньо игрокам «Ромы» после 0:2 от «Интера»: «Я хочу знать, почему вы обо*рались в первые 10 минут»
Моуриньо: «Кто-то ждал, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и распухшим лицом»
Тренер «Ромы» заявил, что в его команде нет конфликтов
13 февраля 14:56
Жозе Моуриньо / Фото: Twitter
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сообщил, что внутри команды нет конфликта. Его цитирует Football Italia.
«Исходя из тех историй, что я слышал, кто-то мог ждать, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и с распухшим от ударов лицом. Это большая ложь.
История о расколе между мной и игроками – полная ложь. После игры мы поговорили, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю».
Сегодня в рамках чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Сассуоло».
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