Моуриньо: «Кто-то ждал, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и распухшим лицом»

Тренер «Ромы» заявил, что в его команде нет конфликтов

Жозе Моуриньо / Фото: Twitter Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сообщил, что внутри команды нет конфликта. Его цитирует Football Italia. «Исходя из тех историй, что я слышал, кто-то мог ждать, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и с распухшим от ударов лицом. Это большая ложь. История о расколе между мной и игроками – полная ложь. После игры мы поговорили, проанализировали все и поработали над ошибками. Так я и работаю». Сегодня в рамках чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Сассуоло».

Петр Приходько