Моуриньо: «Мы должны сыграть с «Арсеналом» так, будто бы это наш последний матч в жизни»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал BBC предстоящий матч против «Арсенала» в матче АПЛ.

В то же самое время, предстоящий матч для нас будет крайне важен. И не имеет особого значения, будет ли соперником «Арсенал», «Астон Вилла» или «Ньюкасл». Мы должны играть против всех так, будто бы это наш последний матч в жизни.

Моя команда осознает, что играет сейчас лучше, чем это отображает положение в турнирной таблице. Мы хотим продвигаться на вершину, а для этого нам необходимо набирать максимум очков.

Дерби? ОК, но это не имеет никакого значения. Это будет уже четвертое лондонское дерби из последних пяти наших поединков. Поэтому, какая разница? Это обычный матч АПЛ, в котором нам нужны три очка, и на поле Эмирейтс мы будем выходить исключительно с мыслями о их завоевании.

Очень горжусь тем, что имею возможность руководить «Тоттенхэмом», так как у меня каждый день возникает ощущение, что я работаю в большом клубе. Несмотря на мое мнение по поводу предстоящей игры, хочу также выразить уважение «Арсеналу» — это клуб с большой историей, который в чем-то похож на нас. Они также пытаются построить свою лучшую историю».