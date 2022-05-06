Моуриньо получит дисквалификацию за оскорбление арбитра
Моуриньо: «Мы сыграли выдающимся образом. Теперь мы в финале и хотим его выиграть»
Наставник «Ромы» – о победе над Лестером в 1/2 финала Лиги конференций
07:26
Жозе Моуриньо / Фото - chiesaditotti.comГлавный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился эмоциями от выхода итальянского клуба в финал Лиги конференций.
В ответном матче полуфинала турнира римляне в домашних стенах переиграли «Лестер» (1:0). По сумме двух матчей «Рома» одержала победу со счетом 2:1.
Цитирует Моуринью Sky Sport Italia.
«Я очень устал и хочу домой! Это победа нашей семьи. Не только той ее части, что была на поле и на скамейке, а всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности к семье – наше главное достижение».
«Мы сыграли выдающимся образом. Кто-то может считать иначе, но когда у вашего вратаря 2 сэйва за 120 минут в матче против команды АПЛ, обладающей такой атакующей мощью, это означает успех».
#«Парни заслуживают всего этого. У нас была фантастическая траектория пути к финалу, приходилось терять очки в Серии А, но теперь мы в финале и хотим его выиграть».
«Абрахам знает, что я отказываюсь его хвалить. Он может играть лучше и знает об этом! Он отличный игрок и способен стать еще лучше. Я отказываюсь его хвалить! Ему нужно стараться в каждом матче, не только против «Лацио» или когда на кону финал еврокубка!».
«Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти из «Реала» – прим. XSPORT). Давай вместе победим в финалах!».
В финале Лиги конференций «Рома» сыграет с «Фейеноором». Матч состоится 25 мая.
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