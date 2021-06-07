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Моуриньо намерен переманить в «Рому» нападающего «Тоттенхэма»
В минувшем сезоне бразилец забил за «шпор» 10 голов
08:41
Карлос Винисиус / Фото - TwitterБразильский форвард Карлос Винисиус может сменить клубную прописку и перебраться в Серию А. Об этом сообщает Globoesporte.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо попросил боссов клуба усилить состав в летнее трансфертное окно нападающим «Бенфики» Карлосом Винисиусом.
Португальский специалист и форвард ранее вместе работали в «Тоттенхэме», который арендовал игрока в октябре 2020 года.
В минувшем сезоне Винисиус забил за «шпор» 10 голов и сделал 3 ассиста, отыграв в 22 матчах.
Отмечается, что «Тоттенхэм» не намерен выкупать права на игрока. Действующее соглашение с «Бенфикой» у Винисиуса рассчитано до 2024 года. «Рома» сможет взять нападающего лишь в аренду.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет видеть в составе «Ромы» английского вингера Демарая Грея.
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